‏الارياني: هجوم العند الإرهابي يؤكد استهداف مليشيا الحوثي لليمنيين دون تفريق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني " ان الهجوم الارهابي الغادر والجبان الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من ايران على قاعدة العند بمحافظة لحج، باستخدام صاروخ باليستي "ايراني الصنع" والذي ادى إلى استشهاد عدد من الضباط والصف والجنود وإصابة آخرين، تأكيد على استهداف المليشيا لجميع اليمنيين دون تفريق".



واوضح ان الهجوم الارهابي يؤكد من جديد مضي مليشيا الحوثي في نهج التصعيد العسكري في مختلف الجبهات، وتقويض الجهود الدولية للتهدئة ووقف إطلاق النار وذلك بإيعاز وسلاح ايراني.

وأشار الارياني إلى أن الهجوم يثبت ان كامل التراب اليمني مستهدف من قبل مليشيا ارهابية لا عهد لها ولا ميثاق ولا اخلاق.

وطالب الارياني اليمنيين بمختلف مكوناتهم السياسية والاجتماعية بتوحيد صفوفهم ومواقفهم وحشد طاقاتهم للتصدي للمشروع الايراني، وحسم معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب.

وأضاف "على اليمنيين إدراك ان الجميع سيدفع الثمن باهضا اذا ما استمرت خلافاتهم وتبايناتهم، فيما المليشيا الحوثية تتربص بهم دون تفريق".