لقاء بعدن يناقش آلية نقل المعتمرين والحجاج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل وزارة الأوقاف لقطاع الحج والعمرة الدكتور مختار الرباش اليوم بعدن مع رئيس هيئة النقل علي، آلية نقل وتفويج المعتمرين والحجاج من جميع المحافظات إلى الأراضي المقدسة.



وأكد الرباش على أهمية مطابقة الباصات للمواصفات والمعايير الدولية، وأن تكون من أحدث الموديلات والالتزام بالإجراءات الصحية للوقاية من كوفيد-19.

كما ناقشا إمكانية إشراك هيئة النقل في جميع مراحل عملية التفويج منذ انطلاق الحجاج والمعتمرين من محافظاتهم إلى حين العودة بما في ذلك النقل بين المشاعر المقدسة.

وجرى التأكيد على أهمية متابعة وتقييم شركات النقل بشكل مستمر ومنح التراخيص لمن تقدم خدماتها بامتياز ، وترتيب ذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.