تكريم الشركات والوكالات الملاحية الداعمة والفرق التطوعية المشاركة في موسم البلدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

كرّم قائد قوات خفر السواحل بحضرموت رائد ركن بحري ماجد أبوبكر العوبثاني، الشركات والوكالات الملاحية الداعمة، والفرق التطوعية المشاركة في الخطة الأمنية الميدانية لتأمين الشريط الساحلي خلال موسم نجم البلدة للعام 2021م.



وأكد القائد العوبثاني أهمية تعزيز العلاقة وتوطيدها بين قيادة خفر السواحل والشركات والوكالات الملاحية، مثمناً دعمهم لإنجاح الخطة الأمنية الخاصة بموسم البلدة لهذا العام.

وأشاد قائد قوات خفر السواحل بالجهود التي بذلتها الفرق التطوعية خلال الموسم، ومساندتها للأجهزة العسكرية في الحد من حوادث الغرق التي تتكرر في مواسم البلدة، وبارك لهم بمناسبة نجاح الخطة وتحقيق الأهداف المرجوّة منها.

ولفت العوبثاني إلى أن هذا التكريم يأتي في إطار الإهتمام البالغ الذي توليه قيادة خفر السواحل للجهات الداعمة والمشاركة في موسم نجم البلدة، تقديراً منها وعرفاناً بما قدموه من دعم ومشاركة اثمرت بنجاح الخطة الأمنية الميدانية لتأمين الشريط الساحلي.