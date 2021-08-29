رئيس انتقالي سقطرى يطلع على الإجراءات المتخذة لحادث الاعتداء على معسكر قوات الخاصة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365 - سقطرى

أطلع رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي محافظة أرخبيل سقطرى المهندس رأفت علي إبراهيم الثقلي صباح اليوم، على الإجراءات المتخذة بشأن حادث اعتداء على معسكر قوات الخاصة من قبل مجموعة عناصر خارجة عن القانون.



جاء ذلك في اجتماع باللجنة المكلفة بتحقيق في الحادثة، وحيث ضم الاجتماع مدير أمن المحافظة العميد علي الدكسمي، وأركان اللواء مشاه بحري العميد محسن الحاج، وقائد الحزام الأمني العميد علي كفاين.

واستمع "الثقلي" في الاجتماع، من قبل اللجنة المكلفة بتحقيق في الحادثة، إلى شرح مفصل عن الحادث والمتورطين بها، وكذا الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة بشأن الحادثة والعناصر المتورطة بها.

وخرج الاجتماع في تطبيق الإجراءات المتخذة من قبل اللجنة المكلفة بما يعزز دور الأمن وردع المتسببين في اقلاق السكينة العامة.