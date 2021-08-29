الوقوف أمام أوضاع مركزي العزل في ابن سينا وفلك وتوفير متطلباتهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

أطلع وكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي ، اليوم , من المدير العام لمكتب الصحة العامة والسكان الدكتور محمد صالح الجمحي ورئيس هيئة أبن سينأ العام بالمكلا الدكتور خالد شيبان بن اسحاق على أوضاع العزل والفرز في مركزي الحميات وأقسام المعالجة لمرضى كوفيد 19 في مستشفىي أبن سينأ العام , ورياض الجريري في فلك , ورفع تجهيزاتهما لمواجهة أي انتشار للموجه الثالثة من جائحة كورونا خصوصًا مع موسم الانفلونزا الحالي.



وتطرق الاجتماع إلى متطلبات واحتياجات سير العمل في مركزي العزل , ومنها التأكيد على سرعة حوافز العاملين , بالإضافة إلى استعراض الأوضاع الصحية ومستحقات الأطباء الأجانب.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على سرعة استكمال الإجراءات المالية لشراء ألف اسطوانة أوكسجين بناء على توجيهات محافظ حضرموت وتوزيعها على مراكز العزل بالمرافق الصحية حسب الاحتياج.

كما تم التأكيد على استكمال الإجراءات الفنية والادارية لإنشاء وحدة صيانة مركزية للمعدات والأجهزة الطبية تتبع مكتب الصحة العامة والسكان.