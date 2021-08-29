لقاء يناقش آليات تعزيز العمل المشترك بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة المهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

عقد صباح اليوم الأحد بمدينة الغيضة لقاء ناقش آليات تعزيز العمل المشترك بين السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني بمحافظة المهرة والذي تنفذه منظمة شركاء اليمن الدولية بالتنسيق والتعاون مع السلطة المحلية بالمحافظة .



وضم اللقاء الذي يأتي في إطار تعزيز برنامج الاستقرار المحلي مجموعة من مدراء عموم المكاتب الإدارية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني بالمحافظة .

وتم في اللقاء استعراض مشاريع منظمات المجتمع المدني التي تمولها منظمة شركاء اليمن الدولية في محافظة المهرة ، والمتمثلة في مشروع نظافة مدينة الغيضة الذي تنفذه جمعية وحدة شباب المهرة ، ومشروع مبادرة قطاع المياه وتأهيل شبكة مياه محيفيف الذي تنفذه جمعية السبيل الاجتماعية ، ومشروع مبادرة إدارة المرور الذي تنفذه مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الانسانية .

كما تم في اللقاء مناقشة الصعوبات والتحديات التي تواجه سير هذه المشاريع ووضع آليات لضمان العمل المستمر بين السلطات المحلية والمجتمع المدني والمحلي من خلال تكثيف اللقاءات مع السلطة المحلية وانجاز المشاريع لكسب ثقة السلطات المحلية ورسم خطط مستقبلية.