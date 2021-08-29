ادارة صحة الحيوان بمكتب الزراعة بالمهرة تنفذ حملة لعلاج الثروة الحيوانية بمديرية حوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

نفذت إدارة صحة الحيوان بمكتب الزراعة والري بمحافظة المهرة، خلال الأيام الثلاثة الماضية حملة بيطرية لمعالجة الثروة الحيوانية بمديرية حوف ضد مرضي الاكتيماء والجدري بالتنسيق مع مكتب الزراعة بالمديرية.



وجرى خلال الحملة معالجة "384" رأساً من الإبل والأبقار والأغنام.

وجاء تنفيذ الحملة بناءً على البلاغات الواردة من مربيي الثروة الحيوانية بمديرية حوف إثر انتشار المرض ونفوق عدد من الحيوانات، وتنفذ الحملة قبل الكادر البيطري بمكتب الزراعة بالمحافظة.

وتكفل مكتب الزراعة والري بنصف قيمة العلاجات للتقليل من معاناة المربيين والاعتناء بالثروة الحيوانية التي يعتمد عليها السكان كمصدر دخل رئيسي في حياتهم المعيشية.