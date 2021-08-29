الاجهزة الامنية بالمهرة تتلف كميات من القات كانت في طريقها إلى سلطنة عمان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

أتلفت الأجهزة الأمنية في محافظة المهرة، كميات كبيرة من القات تم ضبطها في عرض البحر كانت معدة للتهريب إلى سلطنة عمان.



وأشار نائب مدير الأمن والشرطة - مدير البحث الجنائي بالمحافطة العقيد أحمد علي رعفيت إلى أنه ليمكن السماح بتهريب الممنوعات لدول الجوار ، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية يقضة ومستمرة في ضبط الممنوعات بشكل عام ولن تتهاون في ذلك.

وأضاف رعفيت "بأن الحملة الأمنية تأتي بتوجيهات ودعم مباشر من معالي المحافظ الأستاذ محمد على ياسر، ومدير عام الأمن والشرطة العميد مفتي سهيل صموده ، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية حققت إنجازات كبيرة خلال الايام الماضية في ضبط عدد من تجار ومروجي المخدرات.