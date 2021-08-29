وزارة الدفاع ورئاسة الأركان تنعي استشهاد عدد من الضباط والأفراد بجريمة حوثية في معسكر العند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

نعت وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، إلى شعبنا اليمني العظيم استشهاد عدد من ضباط وأفراد القوات المسلحة في استهداف إجرامي شنته المليشيا الحوثية التابعة لإيران اليوم على معسكر العند بمحافظة لحج.



وأكدت القوات المسلحة في بيان النعي، أن هذه الجرائم لن تثني شعبنا وقيادته وقواته المسلحة عن القيام بواجباتهم الدستورية والوطنية في مواصلة معركة استعادة الدولة وتحرير كل تراب الوطن، وأنها ستبذل الغالي والنفيس في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية والمكتسبات والثوابت الوطنية.

وعبرت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، عن الفخر والاعتزاز ببسالة وتضحيات أبطال القوات المسلحة والمقاومة الشعبية الذين يقفون في مختلف الثغور والمواقع لمقارعة مخلفات الإمامة والكهنوت والتصدي لمشاريع التمرد والإرهاب .. مثمنة مواقف شعبنا بمختلف فئاته وانتماءاته والتفافهم الواسع حول المشروع الوطني الجمهوري تحت لواء القيادة الشرعية.

مجددة الدعوة لأبناء الشعب اليمني العظيم وقواه الوطنية الحية إلى المزيد من رص الصفوف واللحمة الوطنية والتمسك بالثوابت الوطنية واستنفار كل الجهود والطاقات في مواجهة المخاطر والتهديدات التي تستهدف الدولة اليمنية بكل أطيافها ومكوناتها خدمة للمخططات التخريبية الإيرانية التي تسعى إلى زعزعة أمن واستقرار اليمن وتهديد أمن المنطقة العربية.

كما عبرت قيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، عن أحر التعازي وعظيم المواساة لأسر وذوي الشهداء الأبرار ولجميع منتسبي القوات المسلحة ولجميع أبناء الشعب اليمني.. مؤكدة أنها ستقوم بواجبها الوطني تجاه أسر الشهداء وتقديم الرعاية الكاملة للجرحى الأبطال .. متمنية الشفاء العاجل للجرحى الميامين والرحمة والخلود للشهداء الأبرار.