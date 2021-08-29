شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء دورة للقابلات بلحج وأبين في الطوارئ التوليدية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بدأت بعدن اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بالطوارئ التوليدية وحديثي الولادة، بتمويل منظمة اطباء العالم الفرنسية، بمشاركة 29 قابلة من المرافق الصحية في محافظتي لحج وأبين.



واكد الوكيل المساعد لوزارة الصحة لقطاع السكان الأخوين الدكتورة إشراق السباعي، ومنسق البرنامج الطبي بمنظمة اطباء العالم الفرنسية الدكتور نبيل الباشا، أهمية الدورة في تطوير قدرات القابلات، والمساهمة في الحد من وفيات الأمهات والأطفال حديثي الولادة.