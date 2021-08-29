شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نزع 1352 لغما وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيا الحوثي في عدة مناطق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام من انتزاع 1,352 لغماً وذخائر غير متفجرة وعبوات ناسفة خلال الأسبوع الرابع من أغسطس 2021م، زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف مناطق اليمن.



وبذلك يرتفع اجمالي ما تم نزعه منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن 271 ألفاً و275 لغماً وعبوة ناسفة زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية في مختلف مناطق اليمن، وحاولت إخفاءها بأشكال وألوان وطرق مختلفة، لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.