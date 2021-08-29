شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ورشة عمل للشرطة النسائية بعدن حول مفاهيم حقوق الانسان والقرارات الاممية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظم مركز الإعلام الثقافي اليوم في العاصمة المؤقتة عدن وبالتعاون مع ادارة امن عدن ورشة عمل لـ 20 من منتسبات قطاع الامن والشرطة النسوية بالمحافظة حول مفاهيم حقوق الإنسان والقرار الأممي 1325 الخاص بالمرأة والأمن والسلام.



تهدف الورشة الى تعريف المشاركات بمفاهيم حقوق الانسان الواردة بالمواثيق الدولية ونظام الحماية الدولية في الامم المتحدة واطلاعهن على نماذج عمل المؤسسات الوطنية والمبادئ الوطنية التي تؤطر عملها وعمل قسم التحري والتحقيق كمبدأ انساني يحمي من الوقوع في المحظور.