مؤسسة فتيات مأرب تموّل 22 مشروعا صغيرا للسيدات بدعم سعودي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

موّلت مؤسسة فتيات مأرب، اليوم، 22 مشروعا صغيرا لسيدات من محافظة مأرب ونازحات بإجمالي 43 ألفا و 818 دولارا أمريكيا، وذلك في إطار مشروع سبأ للتمكين الاقتصادي للسيدات الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



وسلمت منسقة المشروع انتصار القاضي، 22 سيدة فازت مشاريعهن بمسابقة استحقاق التمويل خلال المرحلة الأولى من مشروع التمكين الاقتصادي تعقبها مراحل أخرى، وبلغ الحد الأعلى لتمويل المشروع الواحد 4 آلاف دولار، كقرض أبيض لتنفيذ المشاريع يتم سداده لاحقا .. لافتة إلى أنه يسبق اختيار المشاريع الفائزة دراسة كافة المشاريع من قبل متخصصين .. شاكرة البرنامج السعودي لدعم المشروع الذي سيساهم في تخفيف أعباء الأسر في ظل استمرار الحرب والأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأوضحت القاضي، أن مشروع التمكين الاقتصادي يهدف إلى بناء قدرات المرأة اليمنية وتمكينها من الدخول في سوق العمل وتطوير مشاريعها ليصبحن سيدات أعمال في المستقبل .. مشيرة إلى إشراك الفائزات بمشاريع التمويل في دورة تدريبية استمرت أسبوعين بإشراف خبراء متخصصين لتأهيلهن في مجالات إنشاء المشاريع الصغيرة وإدارتها والاستفادة من التمويل والأنظمة الإدارية والمحاسبية والمنافسة في السوق والتغلب على المخاطر والتحديات.