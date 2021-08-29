مناقشة التحديات التي تواجه مستشفى الرازي في أبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش مجلس ادارة هيئة مستشفى الرازي العام بمحافظة أبين اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي مهدي الحامد، أوضاع الهيئة والتحديات التي تواجهها.



واقر الاجتماع اعداد خطة لمجلس الادارة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، ووضع معالجات لتنظيم العمل الطبي والتمريضي بالهيئة، وتحسين الخدمات الطبية والعلاجية.

وشدد الحامد على وضع خطط عاجلة لتوفير احتياجات المستشفى.