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مناقشة التحديات التي تواجه مستشفى الرازي في أبين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

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ناقش مجلس ادارة هيئة مستشفى الرازي العام بمحافظة أبين اليوم، برئاسة أمين عام المجلس المحلي مهدي الحامد، أوضاع الهيئة والتحديات التي تواجهها.

 

واقر الاجتماع اعداد خطة لمجلس الادارة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري، ووضع معالجات لتنظيم العمل الطبي والتمريضي بالهيئة، وتحسين الخدمات الطبية والعلاجية.

 

وشدد الحامد على وضع خطط عاجلة لتوفير احتياجات المستشفى.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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