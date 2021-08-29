اجتماع في المكلا يناقش الانقطاعات الكهربائية والحلول اللازمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع، برئاسة وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش، أسباب الانقطاعات الكهربائية المتكررة والمعالجات الفنية والبدائل المقترحة لتجاوزها.



واستعرض الاجتماع، أوضاع المنظومة الكهربائية وما تعانيه من عجز في التوليد، ونقص الوقود وزيادة الاحمال مما ينعكس سلبًا على الخدمة المقدمة للمواطنين، إضافة الى مناقشة المتطلبات والاحتياجات العاجلة لتحسين خدمات الكهرباء، وتعزيز منظومة التوليد الكهربائي من خلال تشغيل مولدات إضافية بالتنسيق مع احدى الشركات الخاصة، وإيجاد آلية منظمة لتوزيع منحة المشتقات النفطية السعودية لضمان تأمين محطات التوليد.

وأكد بن حبريش على أهمية تكثيف الجهود في معالجة انقطاعات الكهرباء، مشيرًا الى دعم السلطة المحلية لجهود تحسين واستقرار خدمات الكهرباء، مشددا على مواجهة الربط العشوائي والتقليل من الفاقد واتخاذ المعالجات الرادعة لوقف التعدي على الشبكة العامة للكهرباء.