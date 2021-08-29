شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

نشرت السلطات الصحية في اليمن آخر مستجدات فيروس كورونا خلال الساعات الماضية، حيث أكدت تسجيل (33) حالة إصابة مؤكدة في حضرموت وعدن ومأرب وتعز، إضافة إلى 12 حالة شفاء.



وأكدت اللجنة الوطنية العليا لمكافحة وباء كورونا عبر حسابها على موقع تويتر أنه تم تسجيل (11) حالة وفاة في محافظات حضرموت وعدن ومأرب ولحج.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم إجراء (3315) فحص اليوم.

وبذلك يصبح إجمالي الحالات المؤكدة (7784) منها (1461) وفاة و(4797) تعافي