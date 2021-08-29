محافظ لحج يتفقَّد جرحى قاعدة العَنَد بمستشفيات الحوطة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تفقَّد محافظ لحج قائد اللواء 17 مُشاة، اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم، أوضاع الجرحى، الذين يتلقون العلاج بمدينة الحَوطَة، جرَّاء الحادث الإجرامي الجبان الذي أقدمت على تنفيذه ميليشيات الحوثي الانقلابية، باستهدافها، صباح اليوم، معسكراً تدريبياً للجنود المستجدين بقاعدة العَنَد وراح ضحيته العشرات من الشهداء والمصابين.



وأكد المحافظ أن هذه الجريمة البشعة والأليمة تُعَدُّ الثانية التي تقترفها الأيادي الحوثية الآثمة، في قاعدة العَنَد، في غضون عامين، وانها لن تمر دون عقاب من الجيش الوطني، بقيادة المشير الركن عبد ربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وقال ان " الرد على الجريمة سيكون في جبهات القتال، وليس باتباع أساليب الخيانة والغدر والخداع، المجردة من الإنسانية، التي تنتهجها ميليشيا الحوثي".

ووجَّه المحافظ مكتب الصحة ومستشفى ابن خلدون، بالاهتمام بمصابي الحادث حتى يتماثلوا للشفاء.

في السياق ذاته، أوضح نائب مدير مكتب الصحة بمحافظة لحج الدكتور عبد الحكيم ناجي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن حصيلة الهجوم، ارتفعت الى 24 جنديا في مستشفى ابن خلدون فقط وان 18 من الحالات الحرجة تم نقلها إلى مشافي العاصمة المؤقتة عدن.