تدشين مشروع التعليم بطريقة "برايل" في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة شبوة الدكتور عبدالقوي لمروق اليوم، مشروع تعليم طريقة برايل للمعلمين والمعلمات، الذي تنفذه جمعية الامان لرعاية الكفيفات بصنعاء بالتعاون مع جمعية رعاية وتأهيل المكفوفين بالمحافظة.



وأكد الدكتور لمروق، أهمية هذا المشروع المعرفي للمكفوفين، لافتا الى دوره في تمكينهم من ادوات المعرفة الاساسية، وتشجيعهم على الانخراط في مراحل التعليم المختلفة، مؤكدا دعم قيادة المحافظة لأهداف المشروع والمساعدة في تحقيقها.