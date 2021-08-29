بدء برنامج تدريبي في عدن لمنسقي التحصين في المحافظات المحررة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بدأ في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، البرنامج التدريبي لمنسقي التحصين بعموم مديريات المحافظات المحررة، تنظمه وزارة الصحة العامة والسكان.



ويهدف البرنامج الذي يستمر 4 أيام إلى إكساب ٣٧٦ كادرا من مدخلي البيانات بالمديريات، معارف ذات صلة باللقاحات منها استعراض للقائمة الاسمية للقاح كوفيد ١٩، وقائمة الإبلاغ والشهادات الإلكترونية والتحقق من البيانات وإدارة جودتها والتحصين الروتيني وإدخال البيانات باستخدام برنامج التلفون وبرنامج المتصفح، بالإضافة إلى ضوابط الإدخال التحصين الروتيني.

وحث وكيل الوزارة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي، المشاركين على استلهام مفرداته والعمل بها على صعيد الواقع العملي.. لافتا إلى أن الوزارة اتخذت سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز عمل الطواقم الطبية في مجال التحصين ضد كوفيد-١٩ في موجته الثالثة .. داعياً إلى تضافر الجهود لمجابهة الوباء مع الالتزام بإجراءات السلامة المهنية للحفاظ على سلامة الكوادر الطبية.