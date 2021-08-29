الرئيس هادي يعزي في ضحايا قاعدة العند

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة إلى أسر الضباط والصف والجنود الذين استشهدوا اليوم في العملية الإرهابية الجبانة التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على قاعدة العند.



وأكد فخامته، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية ستدفع الثمن غاليا وستحاسب على كل جريمة ترتكبها بحق اليمنيين، وأن معركة الشعب اليمني ضد بقايا الإمامة والمشروع الفارسي في اليمن، مستمرة وستكلل بالنصر عما قريب.

ووجه رئيس الجمهورية، وزارتي الدفاع والصحة بتوفير الرعاية الصحية الكاملة لجرحى العملية الإرهابية الغادرة.. مبتهلا إلى الله عز وجل أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل.

وأشار إلى أن تضحيات الشعب لن تذهب سدى وأن محاولة الميليشيا الكهنوتية جر اليمن إلى الماضي البغيض، ستفشل وسيطوي الشعب صفحتها ويقيم دولته الاتحادية.

ودعا رئيس الجمهورية، الجميع إلى التكاتف والتلاحم في مواجهة هذه الميليشيا الإرهابية قائلا " من يتخيل انه سيكون بمنأى عن مشروع الموت الذي تقوده ميليشيا الحوثي- بدعم ايراني -فهو واهم، وعلينا جميعا في الصف الجمهوري ان نعي ذلك جيدا وان نوجه سهامنا نحو هذا العدو".

وشدد على المزيد من اليقظة والاستعداد القتالي لمواجهة أي تحركات معادية من قبل ميليشيا الحوثي، والالتزام بالأوامر والخطط العسكرية بما يحقق النصر ويخفف من الفاتورة الإنسانية.