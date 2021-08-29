شكرا لبحثكم عن خبر اللواء جميل .. كورونا عاد بقوة إلى عدن و تسجيل 40وفاة اليوم الأحد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رئيس مصلحة الأحوال المدنية يدق ناقوس الخطر ويحذر سكان العاصمة عدن

خاص - عدن

كشف اللواء سند جميل رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني أن العاصمة عدن شهدت ارتفاع كبير في عدد الوفيات المسجلة من قبل المصلحة خلال الإيام الماضية بالتزامن مع إزدياد عدد المتوفين والمصابين جراء وباء فيروس كورونا.

وقال اللواء جميل أن المصلحة كانت تسجل مابين 9 إلى 12 وفاة خلال اليوم كمعدل طبيعي في بداية الشهر الجاري لترتفع في منتصف الشهر ما بين 20 الى 25 وفاة، مؤكداً ان ذلك يأتي مع ازدياد الاصابة بفيروس كورونا دلتا وبعض الحالات العرضية الاخرى

وأضاف اللواء سند جميل أن عدد الوفيات شهد خلال الإسبوع الحالي قفزة كبيرة حيث إرتفعت الإرقام إلى (30) حالة وفاة ووصلت اليوم إلى (40) حالة وفاة، مشيراً إلى وجوب أن ترفع وزارة الصحة وإدارة الترصد الوبائي الجاهزية لمواجهة تفشي الوباء مع تقديم المساعدة للعودة لسجلات الوفيات ورصد الحالات المقيدة لدينا.

وحذر رئيس مصلحة الأحوال المدنية المواطنين من أنتشار مفترض للوباء خلال الفترة القادمة ضمن موجة تصاعدية له، داعيا المواطنين إلى ضرورة اتخاذ الاحترازات الصحية والتباعد الاجتماعي في الإمكان العامة.

وفي سياق متصل، حذرت الدكتورة زينب القيسي مديرة محجر الصليب الأحمر الواقع في مستشفى الجمهورية من ارتفاع عدد حالات الإصابة الناجمة من فيروس كورونا (كوفيد 19) دلتا.