شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. بقي ٢٤ ساعة لتوقف محطات الكهرباء بعدن تماما والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - الوقود المتبقي من مادة الديزل لايكفي لأكثر من يومين فقط !!!، والجميع حالياً يتنصل عن تحمله المسؤولية، والمراد من ذلك أن تكون كهرباء عدن بوجه المدفع!!!

جميع الجهات تعلم أن الديزل مشارف على الانتهاء منذ أكثر من أسبوعين ولكن لا أحد يتحرك.

كهرباء عدن لا صلة لها بالوقود وهو أمر سيادي تتحمله رئاسة الوزراء فهل ستقوم بواجبها أم أن من الضرورة أن تدخل عدن أولاً بظلام دامس وسط إرتفاع درجات الحرارة والرطوبة ومن ثم سيتدخلون كالمنقذين !!!