مقتل قيادي حوثي وتدمير طقمين بغارة للتحالف في محافظة مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

دمرت مقاتلات التحالف العربي في اليمن، الأحد، طقمين حوثيين ومصرع جميع من كانوا على متنهما، في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب.



وذكر المركز الإعلامي للقوات الحكومية، أنه تم تدمير "طقمين ومصرع جميع من كانوا على متنهما من عناصر ميليشيا الحوثي بغارة لطيران التحالف في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب".

وأفشلت القوات الحكومية مسنودة بالمقاومة الشعبية، السبت، محاولة تسلل لعناصر من ميليشيات الحوثي في حيد آل أحمد جنوب مأرب.

ووفق مصادر عسكرية، فإن أفراد القوات الحكومية والمقاومة الشعبية أفشلوا محاولة التسلل التي نفذتها مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية، مؤكداً مصرع جميع العناصر المتسللة.

في السياق، ذكرت مصادر ميدانية، أن قياديا حوثيا لقي مصرعه خلال المعارك المشتعلة غربي مأرب، وذلك بعد ساعات من مقتل قائد المليشيات في جبهة المشجح.

وأكدت المصادر، أن القيادي الحوثي، المنتحل رتبة عميد "حميد محسن أحمد علي العروسي" لقي مصرعه غرب مأرب.

جاء ذلك، بعد ساعات من مصرع القيادي الحوثي خالد صالح المروعي، المكنى (أبو أمين) قائد جبهة المشجح، الذي قُتل إثر عملية تسلل فاشلة، إلى مواقع القوات الحكومية.