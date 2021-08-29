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ارتفاع حصيلة الهجوم الحوثي على العند إلى 90 شهيدا وجريحا

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

ارتفعت حصيلة الهجوم الصاروخي الحوثي على قاعدة العند بمحافظة لحج، الأحد 29 أغسطس /آب 2021، إلى نحو 90 شهيدا وجريحا.

 

وأفادت مصادر طبية، أن حصيلة هجوم الحوثيين على قاعدة العند بلحج، يشير إلى سقوط 30 شهيداً ، و60 جريحاً.

 

وكانت المليشيات الحوثية استهدفت قاعدة العند بقصف صاروخي وطائرات مسيرة مفخخة حيث كان يجري بالقاعدة تدريبات عسكرية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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