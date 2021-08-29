شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع حصيلة الهجوم الحوثي على العند إلى 90 شهيدا وجريحا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

ارتفعت حصيلة الهجوم الصاروخي الحوثي على قاعدة العند بمحافظة لحج، الأحد 29 أغسطس /آب 2021، إلى نحو 90 شهيدا وجريحا.



وأفادت مصادر طبية، أن حصيلة هجوم الحوثيين على قاعدة العند بلحج، يشير إلى سقوط 30 شهيداً ، و60 جريحاً.

وكانت المليشيات الحوثية استهدفت قاعدة العند بقصف صاروخي وطائرات مسيرة مفخخة حيث كان يجري بالقاعدة تدريبات عسكرية.