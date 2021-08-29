وصول 151 ألف جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" إلى مطار عدن اليوم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ عدن

وصلت إلى مطار عدن الدولي، اليوم، دفعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، عبر مرفق كوفاكس، وهي مبادرة عالمية تهدف إلى الوصول العادل إلى لقاح كوفيد-19.



وذكرت منظمة "يونيسيف" مكتب اليمن، أن 151 ألفاً و200 جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون"، وصلت هذا الصباح إلى مطار عدن، من مرفق COVAX بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وتابعت أن "هذه اللقاحات والمزيد في المستقبل ستمكن العديد من المجموعات المستهدفة من الحماية من الفيروس".

وقال وكيل وزارة الصحة "علي الوليدي" في حسابه على "تويتر"، إن هذه الدفعة هي الأولى من كمية لقاح مقدرة ب 504 الف جرعة عبر مرفق كوفاكس.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا حتى أمس السبت، 7 آلاف و751 حالة، منها 1450 وفاة، و4 آلاف ز785 حالة تعافي، وفقاً للتحديث اليومي للجنة العليا للطوارئ