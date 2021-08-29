بدء ورشة عمل حول دمج مفاهيم الاصحاح البيئي بمقررات كلية الطب بجامعة سيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت اليوم، بمدينة سيئون، ورشة عمل حول دمج مفاهيم المياه والاصحاح البيئي والنظافة، في مقررات كلية الطب، تقيمها جامعة ماستريخت الهولندية ومؤسسة الاعتماد العربي بالتعاون مع كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة سيئون.

وأكد رئيس الجامعة الدكتور محمد الكثيري، أهمية مشروع المياه والإصحاح البيئي والنظافة في قضايا البيئة والحياة، وحرص الجامعة على إقامة علاقات واسعة مع جامعات الداخل والخارج ومنها جامعة ماستريخت الهولندية.

بدوره أوضح مدير مؤسسة الاعتماد العربي منسق الدورة الدكتور بشير الفضلي، ان الورشة تعد نشاطا تكامليا مع كلية الطب في مجال الإصحاح البيئي وتبادل المعارف والمعلومات للمساهمة في معالجة مشكلات المياه والاصحاح البيئي والنظافة في مجتمعنا المحلي وفق رؤى ودراسات علمية ومنهجية.