نحو 50 شهيدا وجريحا بهجوم باليستي حوثي استهدف معسكرا تدريبا في قاعدة العند بلحج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

أكدت مصادر عسكرية وطبية أن ما لا يقل عن 15 جندياً قتلوا وأصيب 32 آخرين في حصيلة الهجوم الذي استهدف تمرين صباحي لوحدات من قوات العمالقة، في قاعدة العند الجوية في محافظة لحج جنوبي البلاد، بواسطة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون من مواقع تمركزهم في محافظة تعز.

وذكرت أن 15 جنديا قتلوا في الهجوم الذي وقع هذا الصباح فيما أصيب 32 جندي آخرين بينهم 9 أصيبوا بجروح بليغة في الهجوم الذي خلف أضرارًا بالغة في محيط موقع الانفجار.

وفي وقت سابق قالت مصادر طبية في مستشفى ابن خلدون بمدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج، إن ثلاجة المستشفى استقبلت 6 جثت لجنود توفوا متأثرين بجراحهم أثناء الانفجار، بينها جثث متفحمة لم يتم التعرف على هوية أصحابها، إضافة إلى 12 جريحا عقب الهجوم.

وتابعت المصادر أن حوالي 20 جريحا نقلوا إلى مستشفيات الجمهورية والبريهي والنقيب في محافظة عدن، بينهم جنود أصيبوا بإصابات بليغة.

وتشير المصادر إلى أن حصيلة القتلى ارتفعت خلال الساعتين الماضيتين بعدما توفي 9 من الجرحى متأثرين بالجروح التي أصيبوا بها في الهجوم الذي ضرب القاعدة الجوية واستهدف تمرين صباحي لوحدة عسكرية تابعة لقوات العمالقة.

وقال سكان محليون يقطنون في مناطق متاخمة لقاعدة العند الجوية إنهم سمعوا صباح اليوم انفجارات خلال ربع ساعة قبل أن يلاحظوا تصاعد لأعمدة الدخان من القاعدة