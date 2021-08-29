الأرصاد يصدر 3 تنبيهات عن حالة الطقس خلال الساعات القادمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ خاص

أصد المركز الوطني للأرصاد اليمنية خلال نشرته اليومية المتوقعة لأحوال الطقس ودرجات الحرارة، 3 تنبيهات للمواطنين اليمنيين وسائقي المركبات وربابنة السفن.



ونبه المركز المواطنين في المناطق الجبلية الغربية والسهول الساحلية الغربية والجنوبية من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول أثناء وبعد هطول الامطار،و سائقي المركبات في المنعطفات والمنحدرات الجبلية من إنخفاض مدى الرؤية الأفقية نتيجة لهطول الأمطار أو تكون الشابورة المائية أو الضباب.

فيما حذر ربابنة السفن والصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر.

وتوقعت النشرة التي اطلع عليها المشهد اليمني، أن تشهد المرتفعات الجبلية أجواء غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق متفرقة من المرتفعات الجبلية الغربية خاصة على أجزاء من محافظات (تعز، إب، الضالع، ريمه، ذمار، المحويت وحجه) وتمتد شرقاً إلى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات ( أبين، شبوة وحضرموت) في فترتي الظهيرة والمساء.

وذكرت النشرة أن الأجواء في المناطق الساحلية ستكون صحوة إلى غائمة جزئياً مع احتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الغربية وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والمناطق الداخلية المحاذية لها، والرياح معتدلة تنشط أحيانا مثيرة للأتربة والرمال.

وأشارت إلى أن المناطق الصحراوية ستشهد طقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر نسبيا، حار جاف نهاراً والرياح معتدلة تنشط أثناء النهار مثيرة للأتربة والرمال.

فيما ستكون الأجواء في أرخبيل سقطرى غائمة جزئياً وتنشط الرياح لتبلغ أقصى سرعة لها إلى 40 عقدة تسبب إرتفاع الأمواج واضطراب البحر