شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استشهاد 7 عسكريين في هجوم حوثي على قاعدة العند بلحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

استشهد 7 عسكريين يمنيين على الأقل من القوات الشرعية وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح اليوم الأحد، في هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف قاعدة عسكرية حكومية جنوب اليمن، بحسب مصادر طبية وعسكرية.



وأوضح مسؤولون في القوات الحكومية، أن الهجوم الذي نسب إلى المتمردين الحوثيين، استهدف قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، وهي أكبر قاعدة عسكرية في البلاد الغارقة في الحرب.

وقال المتحدث باسم المنطقة العسكرية الرابعة محمد النقيب، إن الهجوم "أسفر عن سقوط شهداء وجرحى" متهماً المتمردين الحوثيين بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة.

من جانبها، أفادت مصادر طبية في مستشفى ابن خلدون في لحج بأنها تسلمت جثث "7 شهداء" واستقبلت "أكثر من 50 جريحاً" بعد الهجوم.