انعقاد اللقاء الثاني لذوي المصلحة بإدارة المرور بمديرية الغيضة لمناقشة مشروع مبادرة إدارة المرور

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

عقدت مؤسسة فينا خير للتنمية والأعمال الانسانية اللقاء الثاني لذوي المصلحة بإدارة المرور بمديرية الغيضة، برعاية الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظ محافظة المهرة ، باشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالمهرة وبالتنسيق مع مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتمويل منظمة شركاء اليمن الدولية ، وذلك في إطار مناقشة مشروع مبادرة إدارة المرور في مرحلته الثانية .



وضم اللقاء وكيل المحافظة المساعد الأستاذ حسين المسعدي ومدراء عموم مديرية الغيضة الاستاذ سالم عوض سعيدان ومكتب التخطيط والتعاون الدولي المهندس علي بن محيسن ورئيس الغرفة التجارية الأستاذ خودم محمد خودم ونائب مدير عام مكتب الجمارك الاستاذ عارف غانم ومدير عام شرطة السير بالمحافظة العقيد سالم عمر الكثيري ومدير شرطة السير بالمديرية ملازم أول حسين أحمد المراني ومهندس مكتب الأشغال العامة المهندس منصةر الشوافي ومنسق منظمة شركاء اليمن الدولية المهندس عبدالرحمن خودم .

وتم في اللقاء مناقشة ووضع مقترحات للطرق ، واستعراض التسميات المقترحة للشوارع العامة مع تعديل واضافة بعض الأسماء الجديدة للشوارع العامة بالإضافة إلى عرض تدخلات منظمة شركاء اليمن في المشروع .

وخرج اللقاء بجملة من التوصيات أهمها تنفيذ المشروع حسب الخطة المنفذة وتفعيل قانون السلطة المحلية الخاص بترقيم السيارات والغرامات ورخص السواقة والتأكيد على توصيات ومقترحات اللقاء الأول .

ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة من اللقاءات التي تعقدها مؤسسة فينا خير في إطار اللقاءات الخاصة بسير عمل مشروع مبادرة ادارة المرور الذي تبلغ كلفته الاجمالية 37890 دولار امريكي.