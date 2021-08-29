محافظ شبوة يضع حجر الأساس لأول مشروع استثماري سكني في عتق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365 - شبوة

وضع محافظ محافظة شبوة محمد صالح عديو في مدينة عتق، حجر الأساس للمرحلة الأولى من مشروع أبراج توتال السكنية التي تنفذ بتكلفة تقدر بنحو ثمانية وثلاثين مليونا وأربعمائة ألف دولار وتتضمن بناء وتشييد خمسة وأربعين برجا سكنيا سيتم تنفيذها خلال فترة ثمانية عشر شهرا وذلك من أصل مائتين برجا سكنيا تظم أربعة آلاف وثمان شقق سكنية يتضمنها كامل المشروع التابع لشركة توتال للإستثمار والتطوير العقاري.



وقد أشاد المحافظ بن عديو بهذا المشروع الإستثماري الهام الذي سيشكل نواه وإنطلاقه حقيقية للإستثمار في المجال السكني بالمحافظة ، منوها إلى المزايا والمناخات الإستثمارية المتعددة التي تمتلكها المحافظة في العديد من المجالات ، مؤكدا أستعداد قيادة المحافظة والجهات المختصة فيها لتقديم التسهيلات اللازمة لكافة المستثمرين الذين يرغبون في الإستثمار فيها في أي مجال .

حضر فعالية وضع حجر الأساس للمشروع قائد محور عتق واللواء 30 مشاه العميد عزيز ناصر ومدير عام الشرطة بالمحافظة العميد عوض الدحبول وعدد من القيادات العسكرية والأمنية والإدارية بالمحافظة ورئيس شركة توتال للإستثمار والتطوير العقاري محمد المشعبة والمدير التنفيذي للشركة المهندس فوزي بوجليدة وعدد من المختصين.