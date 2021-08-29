مكتب الشباب والرياضة ينظم رحلة ترفيهية لموظفيه ويكرم المنتدبين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

نظم مكتب وزارة الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء، يوم رحلة ترفيهية لموظفيه لمنتجعات الماهر السياحية بتريم.



وأوضح المدير العام للمكتب رياض بن صلاح الجهوري بأن هذه الرحلة تأتي بهدف تعزيز علاقة التعاون والترابط بين الموظفين.

وتخلل برنامج الرحلة التي شارك فيها ممثلي المكتب بالمديريات وكانت لها الأثر الكبير في نفوس الحاضرين ، فقرة تكريم لنائب المدير العام للمكتب سابقا عبدالله عبيد باسيف ولممثل المكتب السابق بمديرية القطن صلاح سالم باوزير وللمنتدبين لدى المكتب خلال الفترة الماضية أحمد سعيد بزعل وبرك سالم فرج.