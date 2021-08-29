قوات الحزام الأمني بلحج تعيد '' فيلا'' لصاحبها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365 - لحج

تمكنت قوات الحزام الأمني بمحافظة لحج قطاع المدينة الخضراء من إستعادة إحدى الفلل وتسليمها لمالكها.



وأوضح مصدر أمني في حزام قطاع المدينه الخضراء أن المواطن "هيصمي احمد الهيصمي" تقدم ببلاغ يفيد عن قيام المدعو "هاني عوض ناصر" بالاستيلاء على فلته الواقعة في 'المدينة الخضراء" المرحله الاولى وعلى إثر ذلك قامت قوات الحزام بأستدعاء المدعو عليه وبعد التحقيق معه أقر بعملية الاستيلاء على الفلة.

واضافت انه بعد إخلاء الفله والخروج منها قامت بتسليمها إلى الوكيل الشرعي للمالك .

والذي بدوره توجه بجزيل الشكر إلى قوات الحزام الأمني قطاع المدينة الخضراء على جهودها التي بذلتها في أستعادة الفله وأعادة الحق إلى صاحبه