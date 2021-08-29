إخوان شبوة يستحدثون ثكنات عسكرية قرب منشأة بلحاف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

الخليج 365 - شبوة

استحدث تنظيم الإخوان المسلمين، مواقع عسكرية جديدة، بالقرب من معسكر العلم ومنشأة بلحاف في محافظة شبوة.



وقالت مصادر محلية، إن مليشيا الإخوان استحدثت مواقع عسكرية ونشرت مجاميع مسلحة قرب منطقة بلحاف، وتحاصر معسكرا لقوات نخبة شبوة والتحالف العربي.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا الإخوانية تقوم باختطاف أي فرد من منسوبي قوات النخبة، عند الدخول أو الخروج من معسكر العلم.

ويأتي التصعيد الإخواني، عقب أيام من إطلاق محافظ شبوة الموالي للتنظيم محمد صالح عديو، تهديدات لقوات التحالف العربي، المتواجدة في معسكر بـ"بلحاف".

في السياق، قال عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي وضاح بن عطية، إن "الوضع خطير جدا في شبوة وقابل للانفجار".

وأكد، على حسابه في "تويتر"، أن مليشيات الإخوان أقدمت على وضع نقاط وخنادق بين الدفاع الجوي ومنشأة بلحاف النفطية، واستحدثت نقاط تفتيش، ووجهت مدافع نحو معسكر قوات النخبة والتحالف في بلحاف.