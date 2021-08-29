اخبار الخليج / اخبار اليمن

رئيس المجلس الانتقالي يوجه بعلاج قائد جنوبي على نفقة المجلس

0 نشر
اليمن العربي - عدن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس المجلس الانتقالي يوجه بعلاج قائد جنوبي على نفقة المجلس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزُبيدي بصرف منحة علاجية للقائد عبدالناصر راجح البعوة " أبو همام" على نفقة المجلس الانتقالي الجنوبي .

وبحسب نائب رئيس اعلامية المجلس الانتقالي منصور صالح ان التوجيهات اشتملت على تكفُل المجلس بعلاج القائد أبو "همام "، في داخل الوطن أو خارجه، بحسب توصيات الأطباء.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس القائد، تؤكد اهتمام المجلس وقيادته السياسية ، بالرموز الوطنية تقديرا لتضحياتها. 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا