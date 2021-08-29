شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس المجلس الانتقالي يوجه بعلاج قائد جنوبي على نفقة المجلس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجه رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزُبيدي بصرف منحة علاجية للقائد عبدالناصر راجح البعوة " أبو همام" على نفقة المجلس الانتقالي الجنوبي .



وبحسب نائب رئيس اعلامية المجلس الانتقالي منصور صالح ان التوجيهات اشتملت على تكفُل المجلس بعلاج القائد أبو "همام "، في داخل الوطن أو خارجه، بحسب توصيات الأطباء.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس القائد، تؤكد اهتمام المجلس وقيادته السياسية ، بالرموز الوطنية تقديرا لتضحياتها.