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التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ليل السبت/ الإحد  أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط .

 

وأكد التحالف "استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية". وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".

 

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن  ليل الجمعة/ السبت أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط .

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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