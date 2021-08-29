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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف العربي يدمر مسيرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه السعودية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 أغسطس 2021
أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن ليل السبت/ الإحد أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط .
وأكد التحالف "استمرار محاولات الميليشيا الحوثية تعمّد استهداف المدنيين والأعيان المدنية". وأضاف: "نتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والتعامل مع التهديد الوشيك".
وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن ليل الجمعة/ السبت أن الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثيين باتجاه خميس مشيط .