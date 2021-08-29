شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. صدور اقوى تحذير حكومي بشأن عودة كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن الدكتورة زينب القيسي مديرة محجر الصليب الأحمر بخورمكسر تؤكد خلال منشور لها على موقع (فيس بوك) تزايد حالات الاصابه بمرض كوفيد 19 وتدعو المواطنين الى اتباع طرق الوقاية والتباعد الاجتماعي في الاماكن العامة.

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