شكرا لبحثكم عن خبر مذيع بقناة إماراتية يحلل الوضع الجنوبي بعاطفة تشاؤمية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعتبر الإعلامي اليمني عادل عبدالله اليافعي أن جميع العالم سيتصالح ويطوي خلافاته ويمضي إلى الأمام إلا الجنوبيين.

وقال اليافعي في تدوينة له على موقع"تويتر" كل العالم سيتصالح ويطوي خلافاته ويمضي إلى الأمام حتى الحوثة مع غرمائهم سيعودون سويا ويتنازلون لبعض.

وأشار إلى أن الجنوبيين لن يتصالحوا..مؤكداً أن ثارات 67 مازالت وما تلاها معشعشة في رؤوس الأحفاد بل أشد كراهية واقصاء.

وأردف قائلاً:" قدر عدن أن تتصارع إلى إن تخرج النار من قعرها ، حسبي الله عليهم.