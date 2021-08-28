شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الرئيس هادي يعزي بوفاة المناضل العميد علي الشقوري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل العميد محمد علي حسن الشقوري، عقب مسيرة حياة حافلة بالعطاء والنضال.



ونوه رئيس الجمهورية في البرقية، بالمواقف والأدوار الوطنية والبطولية التي جسدها الفقيد طوال مشوار حياته النضالية دفاعا عن الثورة والجمهورية والمكاسب الوطنية، والوقوف بشجاعة واستبسال في مواجهة المليشيات الحوثية وتقديم التضحيات بالدماء والأرواح في سبيل القضاء على الانقلاب الحوثي واستعادة الدولة والانتصار للوطن.

وأعرب الرئيس هادي في ختام البرقية، عن أحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة وذوي ورفاق فقيد الوطن بهذا المصاب الجلل .. سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم الجميع الصبر والسلوان.