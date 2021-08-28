نائب الرئيس يعزي في وفاة العميد محمد علي حسن الشقوري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح برقية تعزية ومواساة في وفاة المناضل العميد علي حسن الشقوري الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وأشاد نائب الرئيس بمناقب الفقيد وأدواره الوطنية والنضالية في الدفاع عن الثورة والجمهورية ومواقفه البطولية في مواجهة الإمامة وتثبيت دعائم النظام الجمهوري، مشيراً إلى أدواره في مواجهة ميليشيا الانقلاب الحوثية الكهنوتية وتقديمه وأسرته المناضلة الشهداء تلو الشهداء لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب.

وعبر نائب الرئيس عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة الفقيد المناضل وأقاربه ومحبيه، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.