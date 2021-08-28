حفلة شواذ وجنس جماعي .. شاهد رجل خمسيني يوفر الاعضاء الجنسية ويجهز السهرات الحمراء للمراهقين

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عنحفلة شواذ وجنس جماعي .. شاهد رجل خمسيني يوفر الاعضاء الجنسية ويجهز السهرات الحمراء للمراهقين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول ناشطون عبر السوشيال ميديا، فيديو أثار جدلاً وغضباً كبيراً في الأوساط السعودية، لشاب شاذ جنسياً في مدينة الرياض.

ويظهر بالفيديو المتداول، شاب مُتشبه بالنساء، وسط حفلة شواذ ومثليين جنسياً، ويرتدي تيشرت شفاف يكشف جسده تماماً، بينما يظهر اثنان آخران بالفيديو بوضعية خادشة للحياء.

شاب يثير الجدل بتصويره فيديو خادش وتصويره لحفلة شذوذ مثلين￼ بمدينة الرياض عبر ستوري السناب pic.twitter.com/ejdjFeuSKH

— موجز المشاهير الاحتياطي (@m_gez2) July 12, 2020

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي تُقام فيها حفلات شذوذ جنسياً في السعودية، فقد أوقفت السلطات سابقاً عدداً من الشبان بعد إقامتهم حفل زفاف لشواذ جنسياً في جدة، مستخدمين ملابس نسائية، وكان لرجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، آنذاك قيمة، قبل ان يتم الغائها .

كما قامت شرطة الرياض بمداهمة حفل صاخب لمجموعة من المثليين في شقة سكنية وألقت القبض على 13 شخص كان بعضهم يرتدي ملابس نسائية فيما عثر بحوزتهم على أكثر من 9 زجاجات خمور وكمية من المخدرات وأعضاء جنسية صناعية.



وكشفت التحقيقات آنذاك أن الشقة التي تحولت لوكر للمثليين جنسياً يديرها خمسيني فرغ نفسه لتجهيز السهرات الحمراء لهم وعمل على توفير الملابس النسائية وأدوات التجميل والأعضاء الجنسية الصناعية مقابل ممارسة الشذوذ مع بعضهم.

وقبل أعوام أجرت السلطات السعودية تحقيقا مع 50 شخصا زعموا أنهم حضروا زفافاً لمثليين في المدينة المنورة، وكانت بطاقات الدعوة تشير إلى أنها كانت مناسبة تجمع مثليين.



وبقيت هذه الحوادث، في ازدياد بالمدن السعودية والتي تتعلق باعتقال الشرطة لعدد من المثليين خلال زفاف أو حفل جماعي وغيره، وبلغ عدد الأشخاص الذين تم ضبطهم بقضايا الشذوذ الجنسي حوالي 19 ألف شخص في عام 2008.