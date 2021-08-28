شكرا لبحثكم عن خبر ب50مليون خلال ساعات.. شركات الصرافة تدخل مضمار المساهمة لصالح طريق باتيس رصد لبعوس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - عدن - اللجنة الإعلامية دخلت شركات الصرافة اليوم السبت، مضمار المساهمة لدعم مشروع طريق باتيس رصد لبعوس، وذلك بتبرعها ب4ألف سهم خلال ساعات لصالح مشروع الطريق. وأعلنت شركة القطيبي، المساهمة ب2000 سهم، بقيمة 20مليون ريال يمني، لصالح مشروع طريق باتيس رصد لبعوس. وبدورها قدمت كلا من شركة الشامل للصرافة، وشركة بن يزيد للصرافة، 1000سهم لكل شركة، بما قيمته 20مليون ريال يمني. وتعد هذه المساهمات هي الأولى لشركات الصرافة، وسط توقعات بإعلان شركات أخرى تبرعات مماثلة خلال الساعات والأيام القادمة. ويأتي هذا الدخول لشركات الصرافة، في الوقت الذي تجاوزت الحملة الشعبية لدعم مشروع طريق باتيس رصد لبعوس، وحتى أمس الجمعة، مليار ريال يمني.

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