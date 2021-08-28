‏الارياني: أوامر الاعدام الحوثية استنساخ لنهج النظام الايراني في تصفية خصومه وارهاب المجتمع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أدان معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، واستنكر باشد العبارات أوامر الإعدام الجماعية التي أصدرتها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بحق تسعة من المواطنين بينهم أكاديمي"استاذ في القانون الدولي، وامرأتان"بتهم ملفقة.



وأوضح معمر الارياني في تصريح وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)، ان اوامر الاعدام الحوثية بحق المناهضين لانقلابها على الدولة، استنساخ لنهج النظام الايراني بعد الثورة الخمينية في تصفية المعارضين السياسيين وارهاب المجتمع وإخضاعه‏ بالقوة.

واشار الارياني، الى ان أوامر الإعدام التي تصدرها مليشيا الحوثي بحق نساء على خلفية مواقفهن وارائهن وانشطتهن السياسية، سابقة خطيرة لم تحدث على مر التاريخ، وامتداد لمسلسل الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها بحق النساء في اليمن، من اختطاف واخفاء قسري وتعذيب نفسي وجسدي واعتداء جنسي وسجون خاصة‏.

وطالب الارياني، المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان وحماية المرأة وكل الشرفاء في العالم، بإدانة ارهاب مليشيا الحوثي الممنهج للمدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها..داعياً في هذا الصدد الى ممارسة الضغط اللازم على مليشيا الحوثي لوقف توظيفها للقضاء كاداة لإرهاب المجتمع وتصفية خصومها وحساباتها السياسية.