وكيل مأرب يبحث مع منظمتي اليونسيف وآكتد الفرنسية تعزيز الشراكة الانسانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح، اليوم، مع فريق منظمة الامم المتحدة للامومة والطفولة (اليونيسيف) برئاسة فرنشيسكا، وفريق منظمة (ACTED) الفرنسية برئاسة مدير مكتبها بالعاصمة المؤقتة عدن محمود مجدلاوي، الوضع الانساني في المحافظة، وآفاق تعزيز الشراكة الانسانية.



واستعرض الوكيل مفتاح، مع فريق اليونسيف التدخلات الانسانية للمنظمة في المحافظة والتي تشمل المياه والاصحاح البيئي والصحة والتعليم، وجوانب توسيع مجالات ومشاريع التدخلات للمنظمة استجابة للاحتياجات الانسانية الكبيرة..مشدداً على اهمية الاسراع في فتح مكتب لمنظمة اليونيسيف في المحافظة..مؤكداً ان السلطة المحلية ستقدم للمكتب كافة الدعم والتسهيلات.

واستمع الوكيل مفتاح، من مدير مكتب منظمة (ACTED) الفرنسية، الى شرح حول مستوى تنفيذها مشروع (الكاش مني) بتقديم مساعدات مادية للنازحين في المحافظة..مشيراً الى ان المشروع الذي اختتم اليوم قدم مساعدات مادية لعدد 2491 أسرة خلال الاشهر الثلاثة يونيو ويوليو واغسطس بمبلغ 141 الف ريال لكل اسرة في كل شهر..مشيرا الى ان المنظمة تسعى الى تنفيذ تدخلات انسانية في مشاريع مختلفة ذات طابع تنموي تساعد في تحسين مستوى الخدمات والوضع المعيشي للناس.