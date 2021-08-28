منظمة راصد: مليشيات الحوثي ارتكبت اكثر من 40 ألف انتهاكاً بحق المدنيين في المحويت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت منظمة راصد للحقوق والحريات، عن توثيقها 40 الفاً و506 انتهاكاً وجريمة انسانية ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بحق المدنيين في محافظة المحويت خلال الفترة من سبتمبر 2014 وحتی يوليو 2021م.



وقالت المنظمة في تقرير أطلقته، اليوم، خلال مؤتمر صحفي عقدته بمدينة مأرب بحضور وكيلا محافظة المحويت أحمد علي صلح وعلي محمد الخطيب" أن الانتهاكات والجرائم التي ارتكبتها المليشيات الحوثية، تنوعت بين القتل والتعذيب والتشريد والاختطاف والاخفاء القسري واصدار احكام الاعدام، وتجنيد الاطفال، وسرقة حقوق موظفين والإعتداء والنهب للممتلكات والمنشآت العامة والخاصة".

وأضافت المنظمة في تقريرها " أن فريق المنظمة وثق (19) حالة قتل خارج القانون، و 4 حالات وفاة تحت التعذيب ، و4 حالات جريمة اغتيال بحق مدنين معارضين لمشروعها ،واصدار المليشيا أحكاماً غير شرعية بإعدام 5 مدنيين واختطاف (1692) مدنياً منهم 30 طفلاً و18 مسناً و 9 نساء، فضلا عن توثيق (89) حالة إخفاء قسري، و(173) حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجونها".

وكشف التقرير، عن تجنيد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران قسرا (175) طفلاً دون السن القانونية للقتال في صفوفها وحرمان (20) ألف طفل من حق التعليم وتحويل 13 مدرسة لثكنات عسكرية ومساكن لمليشياتها واحتلال 33 مؤسسة حكومية، ومصادرة ونهب مساعدات (27) حالة، وتهجير (8910) شخصاً، وفصل 16 الف مدنيا وعسكريا من الوظيفة العامة ومصادرة حقوقهم ومستحقاتهم وتهديد (96) اخرين بالفصل ،الى جانب تهديد 24 ناشط وسياسي بالتصفية الجسدية، فضلا عن توثيق قيام مليشيا الحوثي بنهب وتكسير (17) محلاً تجارياً بعاصمة المحافظة والمديريات.

وأشارت مدير عام مكتب حقوق الإنسان بمحافظة المحويت أسماء الجالدي، الی أن هذه الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات في محافظة المحويت هي ما تمكن الراصدون من توثيقها ورصدها..داعية المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية والحقوقية والمبعوث الدولي الى اليمن هانس غوتنبيرغ الی التدخل الجاد والفوري لإيقاف جرائم وانتهاكات المليشيا بحق المدنيين واجبارهم على الإفراج عن المختطفين والمخفيين قسراً دون قيد او شرط.