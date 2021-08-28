نائب الرئيس يعزي في وفاة الشيح محمد باجيل وأحمد الهبيلي بن حسين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ ناصر باجيل عضو مجلس النواب عزاه في في وفاة والده الشيخ محمد سالم باجيل الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء.



واشاد نائب الرئيس في البرقية، بمناقب الفقيد الوطنية والنضالية، وأدواره الاجتماعية وفي إصلاح ذات البين..معبراً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما بعث نائب رئيس الجمهورية، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى يحيى الهبيلي بن حسين واللواء حيدر الهبيلي عضو مجلس الشورى عزاهما في وفاة الشيخ احمد الهبيلي بن حسين.

وأشاد نائب الرئيس في البرقية بمناقب الفقيد وادواره الوطنية والاجتماعية..معبراً عن أصدق التعازي والمواساة لأسرته وأقاربه..سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.