يتضمن 200 برج.. محافظ شبوة يضع حجر الأساس لمشروع أبراج توتال السكنية بمدينة عتق

المنامة - ياسر ابراهيم - وضع محافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، السبت، حجر الأساس لمشروع أبراج توتال السكنية التابع لشركة توتال للاستثمار والتطوير العقاري، بمدينة عتق عاصمة المحافظة جنوبي اليمن.



وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع، بناء وتشييد 45 برجاً سكنياً والتي سيتم تنفيذها خلال 18 شهراً، من أصل 200 برج سكني، وفقا لوكالة "سبأ".



وأكد بن عديو أن السلطة المحلية ستقدم كافة التسهيلات لجميع المستثمرين، لافتاً إلى أن المحافظة تشهد استقرارا أمنيا وحضورا قويا لكافة مؤسسات الدولة والتي بدورها تعمل على حماية المستثمرين ومشاريعهم لتحقيق النهضة في المجال السكني.



وأشار أن هذا المشروع يعد من أهم المشاريع الهامة والحيوية ويعتبر نقلة نوعية وانطلاقه حقيقية للاستثمار في المجال السكني بالمحافظة.



من جانبه أوضح المدير التنفيذي لشركة توتال للاستثمار والتطوير العقاري المهندس فوزي بوجليدهه، أن المشروع يشمل بناء 200 برج سكني بواقع 4008 وحدة سكنية.



ولفت إلى أنه سيتم تشييد 45 برجا سكنيا بواقع 720 شقة سكنية كمرحلة أولى، مؤكدا أهميتها للمواطنين من خلال إيجاد حلول سكنية ميسرة وخلق فرص عمل جديدة لهم.

