3 وفيات و40 إصابة جديدة بكورنا في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا في اليمن أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد عاودت الارتفاع مجدداً، اليوم السبت، خلال موجة تفش جديدة للفيروس.



وقالت اللجنة التابعة للحكومة الشرعية في بيان إنه تم تسجيل 40 إصابة جديدة بكوفيد19 و3 وفيات وهي حالتا وفاة في حضرموت ووفاة بالضالع مقارنة مع 33 إصابة و3 وفيات في محافظة حضرموت أمس الجمعة.

وأوضح البيان أن محافظة حضرموت النفطية بجنوب شرق اليمن واصلت تصدرها عدد الوفيات والإصابات مسجلة 22 حالة تليها مدينة عدن حيث سُجلت فيها 18 حالة وحالتان في البيضاء وحالة في كل من الضالع والمهرة، في حين تنتظر اللجنة نتائج فحص 3664 شخصاً اليوم السبت.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً إلى 7751 إصابة توفي منها 1450 حالة بينما تعافى 4785.

ويُعتقد أن عدد الإصابات الفعلي في اليمن أعلى من ذلك بكثير بسبب عدم ذهاب معظم المصابين إلى المستشفيات، جراء الفقر وضعف الثقة بالقطاع الصحي غير المتطور.

ولا تزال ميليشيات الحوثي الانقلابية التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المراكز السكانية الحضرية الكبرى بشمال وغرب البلاد تتكتم على أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا مكتفية بالإعلان فقط عن حالتي إصابة ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي كوفيد19 في اليمن في أبريل(نيسان) عام 2020.