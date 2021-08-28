شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجيش والمقاومة يفشلان محاولة تسلل لعناصر من مليشيا الحوثي جنوب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

افشلت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية، اليوم، محاولة تسلل لعناصر من مليشيا الحوثي الإنقلابية في حيد آل احمد جنوب مأرب.



وبحسب مصادر عسكرية للمركز الاعلامي للقوات المسلحة، فان ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية افشلوا محاولة التسلل التي نفذتها مجموعة من عناصر المليشيات الحوثية..مؤكداً مصرع جميع العناصر المتسللة.

واشارت المصادر، الى ان غارة لطيران تحالف دعم الشرعية، دمرت طقمين ومصرع جميع من كانوا على متنهما من عناصر المليشيا الحوثية في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب.