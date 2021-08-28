اليمن تستقبل أول جرعة من لقاح "جونسون آند جونسون" يوم غد الأحد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكد وكيل وزارة الصحة، علي الوليدي، أن الدّفعة الأولى من لقاح 'جونسون آند جونسون' ستصل غداً الأحد.



ونقل موقع 'المشاهد'، عن الوليدي قوله، إن كمية اللقاح تقدّر بمائة وواحد وخمسين ألف جرعة كدفعة أولى من إجمالي خمسمائة وأربعة آلاف جرعة مخصصة لليمن، مشيراً إلى أن دفعة اللقاح مقدّمة من الولايات المتحدة عبر حلف "كوفاكس".

و"كوفاكس" برنامج يعمل في إطار منظمة الصحة العالمية، لتطعيم السكان في البلدان الفقيرة والمتوسطة الدّخل، التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد عدد الإصابات بفيروس 'كورونا' وتسجيل السلطات الصحيّة أعلى معدل إصابة بالفيروس، خلال موجته الثالثة التي تضرب البلاد